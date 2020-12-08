Движение по трем улицам Казани будет ограничено до последней недели 2020 года

Причины ограничения - ремонт водопровода и прокладка сетей водоснабжения. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе продолжается перекрытие дорог. Так, в Казани продлено ограничение движения по автомобильной дороге по улице 3-я Азинская. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До 25 декабря для движения транспорта закрыт участок от дома №12 до дома №32. Это связано с работами по капитальному ремонту водопровода.

Кроме того, продлено ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам по улицам Заслонова и Амирхана Еники. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме Казани.

До 29 декабря движение ограничено на улице Амирхана Еники, на участке от дома №1 по улице Заслонова до дома №11 по улице Рабочей Молодежи. Это связано с прокладкой сетей водоснабжения.