В Татарстане скончался мужчина, попавший в аварию возле Нижнекамска

Легковушка превратилась в груду железа Фото: МВД по РТ

Количество погибших в аварии вечером 7 декабря на трассе "Нижнекамск-Бугульма" увеличилось до трех человек. В МВД Татарстана сообщили, что, несмотря на усилия врачей, скончался второй пассажир иномарки "КИА Сид" - 33-летний мужчина. Ранее в больнице умер двухлетний малыш, во время столкновения скончалась его 28-летняя мама-водитель автомобиля.

Легковушка на скорости влетела под встречный груженный КАМАЗ - водитель не справился с управлением. Затем "КИА Сид" отлетел назад и в него врезался КАМАЗ-цистерна. Но этот удар был по касательной - основное столкновение в первый КАМАЗ принесло самые тяжкие последствия.

Госавтоинспекция Татарстана выясняет все причины аварии.