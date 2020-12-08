В Татарстане скончался мужчина, попавший в аварию возле Нижнекамска

Легковушка превратилась в груду железа
Фото: МВД по РТ
Количество погибших в аварии вечером 7 декабря на трассе "Нижнекамск-Бугульма" увеличилось до трех человек. В МВД Татарстана сообщили, что, несмотря на усилия врачей, скончался второй пассажир иномарки "КИА Сид" - 33-летний мужчина. Ранее в больнице умер двухлетний малыш, во время столкновения скончалась его 28-летняя мама-водитель автомобиля.
Легковушка на скорости влетела под встречный груженный КАМАЗ - водитель не справился с управлением. Затем "КИА Сид" отлетел назад и в него врезался КАМАЗ-цистерна. Но этот удар был по касательной - основное столкновение в первый КАМАЗ принесло самые тяжкие последствия.
Госавтоинспекция Татарстана выясняет все причины аварии.