Три игрока "Ак Барса" вызваны в сборную России на второй этап Евротура

Фото: ХК "Ак Барс".

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав команды на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, который состоится в Москве с 17 по 20 декабря. На сей раз в стане национальной команды обошлись без экспериментов и решили выставить не молодежный состав, а довольно приближенный к основному. Так, в состав сборной вызвали трех игроков "Ак Барса" - защитников Дмитрия Юдина и Никиту Лямкина, а также форварда Дмитрия Воронкова.

Лямкин уже ранее вызывался в национальную сборную России, Юдин – в олимпийскую, а Воронков – в молодежную.

В нынешнем сезоне Никита Лямкин сыграл 30 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности "+7". Дмитрий Юдин провел 33 игры и с 10 (3+7) результативными баллами идет на первой строчке в списке бомбардиров-защитников "Ак Барса". Дмитрий Воронков набрал 11 (4+7) очков в 29 матчах.

Российская сборная под руководством Валерия Брагина проведёт три матча: 17 декабря против шведов, 19-го – против чехов, 20-го – против финнов.