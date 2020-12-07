В Татарстане женщина-водитель на скорости вылетела в кювет и врезалась в КАМАЗ, погибли водитель и 2-летний пассажир

Легковушка превратилась в груду железа Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла сегодня, 7 декабря, в 16.08 на 83 километре автодороги "Чистополь - Нижнекамск". По предварительным данным, в 16.08 28-летняя женщина-водитель за рулем иномарки "Киа Сид" на скорости не сумела справиться с управлением автомобилем, вылетела на встречку и врезалась в груженный КАМАЗ. После этого "Киа Сид" отбросило назад, и там в него врезался КАМАЗ-бензовоз.

Груженный КАМАЗ отбросило в кювет Фото: МВД по РТ

В результате аварии женщина-водитель погибла на месте от полученных травм - ее автомобиль после столкновения превратился в груду искореженного железа. Травмы получили и два пассажира "Киа Сид". Они были срочно доставлены в больницу, но спасти двухлетнего малыша медики не смогли, он скончался через несколько часов.

В иномарку врезался КАМАЗ-бензовоз Фото: МВД по РТ

Грузовик после удара отбросило в кювет, водитель от госпитализации отказался. Водитель бензовоза не пострадал - удар пришелся по касательной.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.