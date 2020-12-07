Еще четыре "Львенка" прибыли в Ульяновск

Фото: мэрия Ульяновска.

За минувшие выходные дни в Ульяновск с завода-изготовителя в Санкт-Петербурге доставили ещё четыре современных трамвая «Львёнок».

Всего в город поступили 27 вагонов данной модели, а до конца 2020 года привезут ещё два. Все они разгружаются на территории Засвияжского трамвайного депо, после чего специалисты МУП «Ульяновскэлектротранс» оформляют документы по приёмке нового подвижного состава, производят его обкатку и выпускают в рейсы.

- В настоящее время «Львятами» полностью укомплектован маршрут №22. На нем постоянно курсируют 20 вагонов, ещё 3-4 в это время должны проходить регулярные техосмотры или находиться в резерве. Следующие трамваи мы начинаем ставить на маршрут №4 «Проспект Гая – микрорайон «Огни Севера», один «Львёнок» уже возит по нему пассажиров, начиная с понедельника, 7 декабря, – отметил заместитель директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин.