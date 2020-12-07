Погода в Казани 8 декабря 2020: Без осадков, но не выше 8 градусов мороза

Погода по-прежнему будет морозной. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Аномальные холода продолжают властвовать на территории Татарстана и его столицы. 8 декабря в Казани вновь будет ясно и морозно. Так, прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 19 градусов мороза, днем – 8-10 градусов со знаком "минус". На дорогах сохранится гололедица.

В целом по Татарстану также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях – от 19 до 24 градусов ниже нуля, в дневные – от 7 до 12 градусов мороза, местами до минус 15 градусов.