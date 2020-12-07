В Казани состоится предпоказ фильма “Серебряные коньки”

Фото: кадр из фильма

В среду, 9 декабря, у жителей Казани будет возможность первыми увидеть фильм “Серебряные коньки” - мелодраму, приключения и фэнтнзи. Предпремьерный показ картины состоится вечером, в 19.00, в кинотеатре “Киномакс - Тандем”.

Действие в фильме происходит в рождественском Петербурге 1899 года. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.