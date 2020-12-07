В Йошкар-Оле во время пожара в двухквартирном доме погибла 59-летняя женщина

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В воскресенье, 6 декабря, на улице Мосолова в Йошкар-Оле загорелся двухквартирный дом. Об этом спасателям сообщили соседи. К сожалению, языки пламени они увидели слишком поздно, и к моменту приезда пожарных строение горело по всей площади, и отстоять его было уже невозможно.

В одной из квартир дома на момент пожара находились 37-летний мужчина и 59-летняя женщина. Первый получил ожоги, но смог выйти на свежий воздух, вторая же погибла. Жилец другой квартиры того же дома вышел на улицу вовремя и не пострадал.

- Открытое горение на площади около 70 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью. Причину происшествия в настоящий момент выясняют специалисты, - сообщают в пресс-службе МЧС Марий Эл.