Салют в честь открытия ТЦ в Казани стал причиной возбуждения административного дела

МЧС проверит, почему в черте города устроили салют Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В минувшие выходные, в субботу 5 декабря, в столице Татарстана в Приволжском районе открылся крупный торговый центр республики. Открытие было помпезным, выступали артисты известной группы, и под занавес был устроен праздничный салют.

Вот фейерверк и стал причиной пристального внимания сотрудников МЧС республики.

- По факту применения пиротехнических изделий при открытии ТЦ KazanMall возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил пожарной безопасности" в отношении юридического лица, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ведётся административная проверка.