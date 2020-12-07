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Салют в честь открытия ТЦ в Казани стал причиной возбуждения административного дела

Администрации ТЦ грозит штраф до 200 тысяч рублей
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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МЧС проверит, почему в черте города устроили салют

МЧС проверит, почему в черте города устроили салют

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В минувшие выходные, в субботу 5 декабря, в столице Татарстана в Приволжском районе открылся крупный торговый центр республики. Открытие было помпезным, выступали артисты известной группы, и под занавес был устроен праздничный салют.

Вот фейерверк и стал причиной пристального внимания сотрудников МЧС республики.

- По факту применения пиротехнических изделий при открытии ТЦ KazanMall возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил пожарной безопасности" в отношении юридического лица, - сообщили в МЧС Татарстана. - Ведётся административная проверка.

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