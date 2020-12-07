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Общество

Татарстан стал 14-м регионом России по отсутствию вредных привычек

Первые места рейтинга заняли Чечня, Дагестан и Ингушетия
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Специалисты оценивали потребление населением региона табака и алкоголя, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений и смертность от отравлений спиртным.

Специалисты оценивали потребление населением региона табака и алкоголя, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений и смертность от отравлений спиртным.

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в Татарстане живут люди, которые ведут не самый здоровый образ жизни. Именно поэтому республика заняла лишь 14-е место среди регионов России по отсутствию вредных привычек. Делая выводы, специалисты серди прочего оценивали потребление населением табака и алкоголя, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений и смертность от отравлений спиртным.

По данным “РИА Новости”, первое место в рейтинге заняли Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также в первую пятерку попали Кабардино-Балкарская республика и Тамбовская область. А вот хуже всего дела с вредными привычками обстоят в Сахалинской и Магаданской области.