В Татарстане у егеря обнаружили несколько единиц оружия и гранатомет

Арсенал у егеря обнаружили сотрудники полиции Фото: МВД по РТ

В Лаишевском районе в одной из деревень утром в понедельник 7 декабря в доме местного егеря обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия. Мужчина запасся не только пистолетами и охотничьими ружьями, но автоматными рожками к АК-47 и другими модификациями этого стрелкового оружия. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что среди этого неучтенного оружия обнаружили и гранатомет.

На вопрос "Для чего ему столько оружия", егерь заявил, что она ему необходимо для борьбы с браконьерами.

- Ситуация неожиданная, поскольку ранее он не имел замечаний со стороны правоохранительных органов, разбираемся, - уточнил источник.