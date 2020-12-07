Роспотребнадзор о концертах в Набережных Челнах: “Поведение зрителей оставляет желать лучшего”

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Специалисты Роспотребнадзора в Набережных Челнах продолжают проверять соблюдение противоэпидемических мер в том числе и на концертах. По словам руководителя территориального отдела управления Ильгизяра Бариева, люди нарушают правила, что может привести к введению ограничений на проведение мероприятий в городе.

- Поведение наших зрителей оставляет желать лучшего. Даже при наличии заградительных линий, умудряются срывать ленты, садятся вплотную. Несколько раз ведущий выходил, просил настоятельно соблюдать все требования, которые определены исходя из эпидситуации. Если так будет продолжаться, то вынуждены будем ограничить концертные мероприятия, - заметил Бариев.

Его поддержал мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

- Никого уговаривать не надо. Если не соблюдаются требования ваши, то соответствующие меры через суд можете применить. Если необходимые требования не соблюдаются, то мероприятия проводиться не должны, – отметил градоначальник.