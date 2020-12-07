Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло ста

Между первой и сотой жертвами COVID-19 в республике прошло около восьми месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Марий Эл скончались сто зараженных коронавирусом человек. Последний летальный случай инфекции там был подтвержден накануне. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего же коронавирусом заразились уже 7 928 местный жителей, 52 из которых были выявлены накануне. На данный момент 6 985 больных выздоровели. В инфекционных стационарах республики находятся 1 175 человек: 1 146 - с пневмонией, 370 - с подтвержденным COVID-19,

Местный Минздрав отмечает, что 199 госпитализированных в тяжелом состоянии, 974 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены 34 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 490.

Напомним, первая жертва коронавирусной инфекции в Марий Эл была выявлена 9 апреля текущего года. Ей стала 37-летняя жительница Йошкар-Олы - сотрудница СИЗО.

Женщина общалась с коллегами из Москвы, а после почувствовала себя плохо. В больнице, куда она поступила уже в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнялось двусторонней пневмонией. В течение 9 дней состояние пациентки ухудшалось, после она была переведена на искусственную вентиляцию легких. В итоге женщина скончалась.