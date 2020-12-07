Скончались еще двое зараженных коронавирусом жителей Чувашии

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 13 413 жителей региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на понедельник, 7 декабря, в Чувашии выявили 325 летальных случаев коронавируса. Две последних смерти зараженных были зафиксированы там накануне. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели более 352,7 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 13 413 больных, 118 из которых - за минувшие сутки. Большинство из инфицированных - 12 335 человек, уже выздоровели, но новые случаи коронавируса продолжают выявляться в республике ежедневно.