В Татарстане в бане угорел 7-летний мальчик

Медикам пришлось констатировать смерть ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия произошла в воскресенье, 6 декабря, в 17.31 в частном доме на улице Молодежной в селе Танкеевка Спасского района республики. В службу "112" поступила информация о том, что семилетний мальчик пошел первым мыться в баню, и через 15 минут родители заглянули проверить, как он там. Оказалось, что ребенок потерял сознание. Вызвали медиков, но приехавший врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительным данным, мальчик угорел в бане, которую родители топили с 12.00, периодически проверяли печку. На момент осмотра места происшествия задвижка дымохода была открыта, следов насильственного характера нет.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.