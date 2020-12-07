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Происшествия

В Татарстане в бане угорел 7-летний мальчик

Медики констатировали его гибель
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Медикам пришлось констатировать смерть ребенка

Медикам пришлось констатировать смерть ребенка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия произошла в воскресенье, 6 декабря, в 17.31 в частном доме на улице Молодежной в селе Танкеевка Спасского района республики. В службу "112" поступила информация о том, что семилетний мальчик пошел первым мыться в баню, и через 15 минут родители заглянули проверить, как он там. Оказалось, что ребенок потерял сознание. Вызвали медиков, но приехавший врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительным данным, мальчик угорел в бане, которую родители топили с 12.00, периодически проверяли печку. На момент осмотра места происшествия задвижка дымохода была открыта, следов насильственного характера нет.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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