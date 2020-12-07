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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 20 летальных случаев коронавируса. Таким образом, число смертей зараженных людей там выросло до 395. Об этом в понедельник. 7 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что COVID-19 подхватили уже 29 453 человека, 275 из которых были выявлены накануне (что является рекордом для региона). Несмотря на то, что большинство из них - 26 103 больных, выздоровело, новые случаи инфекции продолжают фиксироваться сотнями ежедневно.