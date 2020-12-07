В Казани из-за ложной сработки пожарной сигнализации эвакуировали гимназию

На место пожара выехали сотрудники МЧС Фото: Из материалов пресс-службы

В пожарную охрану в 8.53 в понедельник, 7 ноября, поступил тревожный сигнал из татарской гимназии №11. На место происшествия - в поселок Дербышки, на улицу Главная, выехали пожарные спецавтомобили. К приезду первых пожарных администрация школы и педагоги вывели в безопасное место 230 учеников учебного заведения.

Приехавшие сотрудники МЧС осмотрели все помещения и выяснили, что произошло

ложное срабатывание датчика автоматической пожарной сигнализации в кабинете

на втором этаже.

Все это время дети находились в тепле - их перевели в соседний корпус.

- В 9.23 после осмотра помещений школы дан отбой, вызов ложный, - сообщили в МЧС Татарстана. - Учебный процесс возобновлён.