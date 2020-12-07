Коронавирусом заразились еще 93 жителя Татарстана

С начала пандемии в республике выявили 10 958 случаев инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 93 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (60). Остальные из Набрежных Челнов (8), Зеленодольского района (8), Нижнекамского района (5), Лаишевского района (3), Альметьевского района (1), Арского района (1), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Елабужского района (1), Камско-Устьинского района (1), Лениногорского района (1), Тетюшского района (1) и Тукаевского раойна (1). Два случая завозные, 91 - контактный.

Среди зараженных один несовершеннолетний, девятерым - от 18 до 30 лет, 30 - от 30 до 50 лет, 23 - от 50 до 60 лет, 15 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 14 из них, 79 - были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 10 958 человек. На данный момент 9 549 из них выздоровели, 150 - скончались.