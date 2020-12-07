На перекрестке улиц Фучика и Ломжинская в Казани убрали пешеходный переход

Теперь для пересечения дороги нужно следовать информационным знакам безопасного пути обхода. Фото: Ольга Крыльцова

На перекрестке улиц Фучика и Ломжинская (между домами №94 и №113) в Приволжском районе Казани убрали пешеходный переход. Теперь для пересечения дороги нужно следовать информационным знакам безопасного пути обхода. Изменение организации движения связано со строительством второй очереди метрополитена.

Госавтоинспекция города просит пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к указанным корректировкам и строго следовать всем вновь установленным требованиям.