Вели +17, но умудрились разгромно проиграть: Что произошло с УНИКСом в Санкт-Петербурге

Фото: БК УНИКС.

Санкт-петербургский "Зенит" в нынешнем сезоне Единой Лиги ВТБ не знает себе равных. Именно клуб с берегов Невы остается единственным, кто не знает горечи поражений. Питерцы даже ЦСКА в Москве обыграли. Прервать победную поступь "Зенита" минувшим вечером попытался УНИКС.

Казанцы не досчитались целого ряда игроков. Так, на паркет не смогли выйти Джамар Смит, Окаро Уайт, Артем Клименко и Джон Холланд. Тем не менее, подопечные Прифтиса на старте игры просто смяли питерцев. Первую четверть гости провели просто блестяще, практически не промахиваясь из-под кольца и отлично защищаясь. Питерцы за первые 10 минут с игры набрали всего 4 очка, плюс два штрафных. Как итог - 21:8 в пользу УНИКСа по итогам первых 10 минут.

Столь же уверенно гости начали и вторую четверть. Давно не игравший Костас Каймакоглу первым же броском забил трехочковый, 35:19. Павел Антипов точен из-за дуги, как и Теодор — 38:21. "Зенит" часто теряет мяч, за что казанцы его часто наказывают. Но в конце четверти за счет плотного прессинга хозяева притормозили атаки гостей, сократив разрыв в счете. 40:32 в пользу УНИКСа перед большим перерывом.

В третьей же четверти игра перевернулась с ног на голову. Уже у казанцев ничего не получалось в атаке. а у питерцев залетало почти все. "Зенит" сперва сократил разрыв до минимума, сравнял счет, а затем и вовсе вырвался вперед. 59:55 по итогам трех четвертей. Впереди уже "Зенит".

В концовке сказалась усталость и короткая скамейка УНИКСа. Пятые фолы получили Колесников, Морган и Канаан, травмировался Сергеев. Этим питерцы и воспользовались, доведя счет до крупного. 81:64 - победа "Зенита".