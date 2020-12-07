"Ак Барс" нанес "Автомобилисту" восьмое поражение подряд, у Рейдеборна "сухарь"

Фото: ХК "Ак Барс".

Казанский "Ак Барс" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал "Автомобилист". Екатеринбуржцы в нынешнем сезоне особо не блещут. Более того, перед визитом в Казань в пассиве "Автомобилиста" значились семь поражений подряд. Одно из них три недели назад им нанес как раз "Ак Барс". когда выиграл всухую 3:0.

Тогда чудеса в воротах "Ак Барса" творил Адам Рейдеборн. Швед появился на льду и во вчерашнем матче.Именно Рейдеборну казанцы должны сказать отдельное спасибо. При счете 0:0 "барсы" остались втроем против пятерых соперников. Гости разыграли шайбу почти до верного и, казалось, что гола не миновать, но Рейдеборн каким-то невероятным образом смог лежа коньком отразить летевшую прямо в ворота шайбу.

Коллега Рейдеборна, Якуб Коварж, Станислав Галиев открыл счет, подправив шайбу после наброса Никиты Лямкина. Прошло еще две с половиной минуты, и "Ак Барс" забил во второй раз. Это Стефан Да Коста с острого угла после паса того же Лямкина отправил шайбу в сетку – 2:0. В концовке периода соперник предпринял последний штурм и снял вратаря за 3 минуты до конца периода, играя в большинстве. Однако перекладина и действия спецбригады меньшинства помогли Рейдеборну заработать второй "сухарь" в сезоне – вновь против "Автомобилиста".

- Ребята – молодцы, сыграли хорошую игру, хороший третий период. Тяжело складывалась игра, нам чуть-чуть не хватало свежести в первых двух периодах. Старались в большинстве – соперник играл неплохо, меньшинство у нас хорошее было. Мне понравился третий период, и Адам Рейдеборн – молодец, помог нам. С любым соперником приятно играть, когда выигрываешь. Здорово, что мы победили в первом матче, и сейчас тоже. Но в Екатеринбурге тоже игры будут непростые, домашние для соперника. Интересно играть, но работаешь не против конкретного специалиста, а против команды, у которой свой стиль, - подвел итог матча наставник казанцев Дмитрий Квартальнов.