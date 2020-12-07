В Казани из-за строительства метро меняется схема дорожного движения

Госавтоинспекция Казани просит быть внимательнее на дорогах Фото: Лика ИСАЕВА

В столице Татарстана продолжается строительство второй очереди метрополитена. Это повлияло на организацию дорожного движения в Советском районе. На перекрестке улиц Юлиуса Фучика и Ломжинская между домами № 94 и № 133 по улице Юлиуса Фучика временно ликвидирован пешеходный переход "зебра". Пешеходов просят внимательно отнестись к установленным дорожным знакам и выбрать рекомендованные пути безопасного обхода.

- Просим жителей и гостей столицы Татарстана с пониманием отнестись к указанным корректировкам, - сообщили в ГИБДД Казани. - Необходимо строго следовать всем требованиям вновь установленных технических средств организации дорожного движения.