В Дербышках загорелся жилой дом, люди успели покинуть горящее здание

К моменту приезда пожарных, чердак дома был охвачен пламенем. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Около полудня 6 декабря стало известно о пожаре в казанском поселке Дербышки. Загорелся частный дом, расположенный на улице Трудящихся. К моменту приезда пожарных чердак одноэтажного кирпичного дома уже горел по всей площади. Под одной крышей были расположены частный дом, баня и гараж.

Люди вышли из дома до прибытия пожарных подразделений. Так что в ходе инцидента никто не пострадал.

- Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МЧС РТ.