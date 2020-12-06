"Сейчас у меня тяжелый период, не убивайте морально": Форвард "Рубина" Игнатьев извинился перед болельщиками

Фото: ФК "Рубин".

Скоро год, как форвард Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин". ТОгда этот трансфер восприняли неоднозначно. Игнатьев считался одним из самых перспективных молодых нападающих России. Ему прочили светлое будущее, говорили о переходе в "Спартак" или "Зенит", а он в итоге оказался в "Рубине", который к тому моменту боролся за выживание в чемпионате страны.

По задумке тренеров, Игнатьев должен был стать главной ударной силой на годы вперед. Однако за год экс-форвард "Краснодара" отличился всего три раза, причем все три гола он забил с пенальти. Он уже проиграл конкуренцию за место в старте Деспотовичу, но продолжает получать шансы от Слуцкого. В последнем матче против "Локомотива" он вышел в основе, вновь не забил, так еще и получил красную карточку в дебюте второго тайма при счете 1:1.

Сегодня Игнатьев решил обратиться к болельщикам. В сториз на своей странице в Инстаграме он извинился за свою игру и попросил поддержать его.

- Болельщики, игроки, тренерский состав "Рубина". Приношу свои извинения за удаление. Я оставил команду в меньшинстве, я очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде. Сейчас у меня тяжелый период. Он длится уже не короткое время. Я продолжу трудиться и работать, я не сдамся. Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю. Я не сдаюсь. Поддержите, любите и не убивайте морально. Всех обнял. Будьте здоровы! Я молод, нужна ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословие ни к чему, — написал футболист.