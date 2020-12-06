Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

По нарастающей: За сутки коронавирус подтвердили у 271 жителя Ульяновской области

Общее число заболевших Covid-19 превысило 29 тысяч человек
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
От коронавируса с начала года погибли 375 жителей области.

От коронавируса с начала года погибли 375 жителей области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом отмечен в Ульяновской области. Так, за минувшие сутки Covid-19 диагностировали 271 жителю региона. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 29178 человек.

25842 жителя Ульяновской области уже победили болезнь. За последние сутки от инфекции излечился 371 житель региона. 375 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались с начала пандемии.