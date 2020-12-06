"Хуже уже не будет": Защитник "Ак Барса" поделился ожиданиями от матча с "Автомобилистом"

Фото: ХК "Ак Барс".

Уже сегодня казанский "Ак Барс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своем льду примет "Автомобилист". В этом сезоне команды уже встречались и подопечные Квартальнова отпраздновали убедительную победу 3:0. В пользу "Ак Барса" говорит и ситуация внутри команды из Екатеринбурга, которая до приезда в Казань проиграла 7 матчей подряд. Тем не менее, по мнению защитника "барсов" Никиты Лямкина, настрой на "Автомобилист" в команде боевой.

- "Автомобилист" – хорошая команда, с сильными игроками. Это наш конкурент по таблице. Сейчас у соперника серия поражений, поэтому им отступать некуда, хуже уже не будет. Мы готовимся к тяжёлой игре. Никогда не угадаешь, будет заряжена команда или нет. Им нечего терять, им нужна победа, но и мы не выйдем и не скажем: "Ребят, забирайте". Будет хорошая конкурентная игра, борьба, силовые приёмы. Драки тоже исключать нельзя. Будем бороться, - поделился ожиданиями Лямкин.

Матч "Ак Барс" - "Автомобилист" состоится в Казани 6 декабря. Начало - в 17:00.