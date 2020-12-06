"Этот игрок нам нужен, мы сделали предложение": "Рубин" всерьез настроен усилиться игроком "Спартака"

Фото: ФК "Спартак".

Казанский "Рубин" уже зимой может усилиться полузащитником "Спартака" Остоном Уруновым. ИНтерес к 19-летнему игроку подтвердил гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов. По его словам, в казанском клубе на футболиста рассчитывают и готовы дать ему игровое время.

- Могу подтвердить слова Газизова, что "Рубин" отправил оффер "Спартаку" по Урунову. "Рубин" заинтересован в этом игроке, мы по нему в "Уфу" до перехода в "Спартак" тоже делали предложение. Урунов в «Спартаке» все равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен "Рубину". Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в "Рубине". У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в "Рубине", - приводит слова Сайманова портал sport24.ru.

Отметим, что Урунов перебрался в "Спартак" минувшим летом из "Уфы", но пробиться в основной состав так и не смог. В московском клубе он играет редко, довольствуясь ролью запасного. В чемпионате он сыграл лишь в 7 играх и ничем себя не проявил. Единственный матч, когда Урунову дали проявить себя в "Спартаке" прошел в сентябре. Тогда красно-белые разгромили в Кубке России "Родину" 5:1, а один из голов забил как раз Урунов.

Отметим, что если переход состоится, то встанет вопрос о расставании с кем-то из нынешних игроков "Рубина". Дело в том, что у казанцев полностью заполнены 8 легионерских вакансий, а Урунов - игрок сборной Узбекистана и считается легионером в РПЛ.