Казанцы попросили депутата ввести в городе новый автобусный маршрут

Депутат отметил, что в Казани есть проблема, когда по новым улицам не сразу начинает курсировать общественный транспорт. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жители Казани пожаловались депутату казанской городской думы Алексею Серову на отсутствие автобусов по улице Витера. Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в Инстаграме.

- Красные рейсовые автобусы стали настоящим символом Казани. Только в городе ещё остались места, куда они не ходят. Ко мне обратилась группа жителей Авиастроительного района с просьбой помочь в организации прямого движения из Авиастроя на Квартала по ул П. Витера (той, что между авиапредприятиями), - написал Серов..

Теперь депутат намерен готовить депутатское обращение по этому вопросу.

- Вообще заметил, что в Казани имеется такая проблема: на новые улицы не сразу запускают общественный транспорт, - отметил депутат казгордумы.