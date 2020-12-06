В Татарстане за сутки выявили еще 90 случаев заражения коронавирусом

За сутки подтвердилось еще три смерти от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря в Татарстане подтвердили еще 90 случаев заражения коронавирусом. 82 случая - контактные, остальные завозные. 16 человек госпитализировали. Еще 74 татарстанца получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус диагностировали у 10865 человек. 9479 татарстанцев вылечились. В том числе 61 житель республики за минувшие сутки.

Кроме того, подтвердилось еще три случая смерти от коронавируса. Жертвами инфекции стали женщины в возрасте 74, 71 и 51 года, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отмечают в ведомстве.

Таким образом, в республике выявлено 147 летальных случаев инфекции.