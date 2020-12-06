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Общество

Безработный житель Ульяновска украл в баре два планшета

Официанты оставили их без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.

Злоумышленника задержали.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ульяновскую полицию поступило сообщение от сотрудников кафе-бара, расположенного в одном из торговых центров Засвияжского района. они сообщили о хищении двух планшетов на сумму более 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что планшеты с меню сотрудники общепита оставили на барной стойке, а через некоторое время обнаружили, что они пропали.

В итоге полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался посетитель данного заведения, а именно безработный 52-летний мужчина, который похитил оставленные без присмотра планшеты и продал их.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД региона.