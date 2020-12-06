Безработный житель Ульяновска украл в баре два планшета

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ульяновскую полицию поступило сообщение от сотрудников кафе-бара, расположенного в одном из торговых центров Засвияжского района. они сообщили о хищении двух планшетов на сумму более 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что планшеты с меню сотрудники общепита оставили на барной стойке, а через некоторое время обнаружили, что они пропали.

В итоге полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался посетитель данного заведения, а именно безработный 52-летний мужчина, который похитил оставленные без присмотра планшеты и продал их.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД региона.