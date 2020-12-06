Казанский "Зенит" с огромным трудом обыграл нижегородский "АСК"

Фото: ВК "Зенит".

Волейболисты "Зенита" перед дебютом в Лиге Чемпионов изрядно потрепали нервы своим болельщикам в матче чемпионата России. Нижегородский "АСК" звезд с неба не хватает и ожидаемо находится внизу турнирной таблицы. Казалось, что казанцы должны спокойно побеждать в трех партиях, но что-то пошло не так уже с первого сета.

Так, совсем уж не пошла игра у поляка Бедножа. Серия его ошибок и на табло уже 2:7. Замена Бедножа успеха не возымела. Преимущество гостей выросло до 7 очков. Однако казанцы нашли в себе силы собраться и смогли догнать соперников, а в концовке вырвать победу - 25:23.

Казанцы плохо усвоили урок первой партии – вновь 0:4 в дебюте второго игрового отрезка. Быстрый тайм-аут Владимира Алекно команду реанимировать не смог – много ошибался Михайлов, ничего не мог забить Воронков. На второе чудо сил у подопечных Алекно не нашлось - 17:25.

В третьем сете провалились уже нижегородцы. Казанцы быстро создали себе отрыв и только наращивали преимущество - 25:14. Закрепить успех в четвертой партии "Зенит" не сумел. Гости не только не уступали фавориту, но смогли выиграть в концовке 25:23.

Все решалось в пятой партии, где все же сказался более высокий класс игроков "Зенита". Казанцы выиграли партию 15:12, а вместе с ней и матч - 3:2.