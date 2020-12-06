В Казани открыли музей истории старообрядчества

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Казани состоялось открытие музея истории старообрядчества. Одними из первых новый музей посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

Музей расположен в здании кафедрального собора Казанско-Вятской епархии РПСЦ. Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. Татарстан также принимал в этом активное участие.

В 2017 году республикой были привлечены средства, на которые выполнены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. В прошлом году Татарстан дополнительно привлек средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырех входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории.

К разработке проекта музея были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии.