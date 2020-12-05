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В Нижнекамске во время пожара в квартире обнаружили тело мужчины

Трагедия произошла в доме №2 на улице Гагарина
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Вечером в субботу, 5 декабря, в доме №2 на улице Гагарина в Нижнекамске загорелась одна из квартир. Когда на место прибыли спасатели, они увидели, что в одной из комнат жилища горит мебель. Огнем была охвачена площадь в пять “квадратов”.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В процессе тушения пожарные обнаружили в туалете 65-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Он был оперативно передан медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть.

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

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