В Нижнекамске во время пожара в квартире обнаружили тело мужчины

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Вечером в субботу, 5 декабря, в доме №2 на улице Гагарина в Нижнекамске загорелась одна из квартир. Когда на место прибыли спасатели, они увидели, что в одной из комнат жилища горит мебель. Огнем была охвачена площадь в пять “квадратов”.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В процессе тушения пожарные обнаружили в туалете 65-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Он был оперативно передан медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть.

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.