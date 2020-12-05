В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии в республике выявили 147 летальных случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 5 декабря, в Татарстане подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом человек. Жертвами инфекции стали женщины в возрасте 74, 71 и 51 года, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отмечают в ведомстве.

Таким образом, в республике выявлено 147 летальных случаев инфекции. С начала пандемии COVID-19 подхватили 10 775 местных жителей, 9 418 из которых уже выздоровели. Новые зараженные продолжают выявляться ежедневно.