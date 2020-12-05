Коронавирусом заразились еще 88 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подхватили 10 775 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 88 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (52). Остальные из Набережных Челнов (11), Лениногорского района (3), Нижнекамского района (3), Альметьевского района (2), Высокогорского района (2), Зеленодольского района (2), Пестречинского района (2), Тукаевского района (2), Актанышского района (1), Арского района (1), Балтасинского района (1), Бугульминского района (1), Елабужского района (1), Лаишевского района (1), Мамадышского района (1), Новошешминского района (1) и Сабинского района (1). Один случай завозной, 87 - контактные.

Среди зараженных пятеро несовершеннолетних, 12 - от 18 до 30 лет, 31 - от 30 до 50 лет, 22 - от 50 до 60 лет, девятерым - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет и одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 16 из них, остальные были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 10 775 жителей республики. На данный момент 9 418 из них выздоровели, а 144 - скончались.