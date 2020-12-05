Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 99

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 825 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на субботу, 5 декабря, в Марий Эл скончались 99 зараженных коронавирусом человек. Последний летальный случай инфекции там был зафиксирован накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 7 825 случаев коронавируса (50 - за минувшие сутки). Большая часть зараженных - 6 949 человек, выздоровела. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 165 человек: 1 138 - с пневмонией, 367 - с подтвержденным COVID-19.

В местном Минздраве отмечают, что 208 госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии, 955 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 пациента, а в кислородной поддержке нуждаются 480.