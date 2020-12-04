ВТБ профинансировал запуск крупнейшего торгового центра в Татарстане

В Казани при поддержке банка ВТБ открылся новый торговый центр KazanMall. Банк предоставил UD Group кредит на строительство данного объекта в размере 4,9 млрд рублей сроком до 10 лет.

Торжественная церемония открытия прошла 4 декабря. В ней приняли участие мэр города Казани Ильсур Метшин, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и директор департамента торговых центров UD Group Валентина Сахабеева.

Новый торговый комплекс на улице Павлюхина площадью 137 тысяч кв. м построен по самым современным технологиям. На его территории представлены ведущие операторы российского рынка. Особенностью проекта является создание полноценного развлекательного комплекса как в закрытом, так и в открытом пространстве для организации семейного досуга в любое время года: внутри помещения есть рестораны, кафе и кинотеатр, а на крыше здания будет открытая терраса для отдыха.

«UD Group занимает лидирующие позиции среди девелоперов Республики Татарстан. Наше сотрудничество с компанией началось в 2015 году. При финансовой поддержке банка UD Group три года назад уже реализовала один из своих знаковых проектов - ТЦ «Горки Парк». В феврале 2018 года мы открыли компании новую кредитную линию и рады, что при участии банка партнеры запускают в Казани еще один уникальный объект в сфере коммерческой недвижимости - KazanMall. Ожидаемая среднесуточная посещаемость нового объекта в день может достигать 20 тысяч человек, поэтому надеемся, что его по достоинству оценят жители и гости столицы республики», - прокомментировал открытие новой торговой площади руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«ВТБ, безусловно, остается нашим ключевым партнером, при поддержке которого мы смогли реализовать флагманский проект нашей компании - KazanMall. Отдельно хочу отметить профессионализм команды ВТБ, которая в столь непростое время не только выполнила взятые на себя обязательства, но и проявила гибкость и лояльность по отношению к нам», - прокомментировала работу с ВТБ Директор департамента торговых центров UD Group Валентина Сахабеева.

Для справки:

UD Group – строит и управляет объектами торгового, офисного и гостиничного сегментов коммерческой недвижимости. Начав в 2002 году с небольших локальных проектов, перешли к созданию прогрессивных, современных инфраструктурных объектов, являющихся флагманами Республики Татарстан. В управлении компании находится более 200 000 реализованных квадратных метров офисного и торгового пространства.