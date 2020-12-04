Погода в Татарстане 5 и 6 декабря 2020: Солнце, туман и почти 30-градусный мороз

Днем на выходных - не выше 12 градусов мороза. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В первые выходные декабря погода на территории Татарстана и его столицы будет ясной и морозной. Так, в субботу, 5 декабря в Казани прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса ниже нуля, при прояснениях – до 24 градусов со знаком "минус", днем – 13-15 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по Татарстану ожидается местами туман, изморозь, слабый ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 18 до 23 градусов ниже нуля, при прояснениях – от 24 до 29 градусов мороза, в дневные часы – от 12 до 17 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 6 декабря, в республике также не ожидается осадков. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса ниже нуля, при прояснениях столбики термометров опустятся до 28 градусов мороза, днем – 10-15 градусов ниже нуля.