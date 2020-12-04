Неприятного запаха почти не останется: На полигоне "Восточный" в Казани построят очистные сооружения

Фото: мэрия Казани.

На мусорном полигоне «Восточный» планируется строительство очистных сооружений для фильтрации свалочной жидкости. Это позволит решить проблему неприятного запаха, беспокоящего жителей. Очистные сооружения должны появиться уже на следующий год. .

В настоящее время подготовлен проект очистных сооружений пруда-накопителя фильтрата. Уже проведены инженерные изыскания и проводится государственная экспертиза.

На неприятный запах в районе полигона «Восточный» жители близлежащих районов начали жаловаться осенью этого года. Как выяснили специалисты, одной из основных причин появления запаха является то, что на полигон стали свозить мусор из сельских районов. В результате морфология мусора изменилась – в нем стала преобладать органика. В процессе гниения органические отходы выделяют больше свалочной жидкости и неприятных запахов, что проявилось спустя год с начала размещения на полигоне отходов из других районов РТ.

Свалочная жидкость собирается в пруде-накопителе и используется для усадки слоя отходов и предотвращения возгораний. Сегодня она не проходит очистку и распространяет неприятный запах. Собственник полигона ООО «ПЖКХ» уже запроектировал очистные сооружения и в следующем году обязуется их построить.

Также в целях уменьшения неприятного запаха проводится дополнительная пересыпка отходов грунтом и их уплотнение, чтобы замедлить процессы разложения и образования жидкости и газов.

Напомним, полигон «Восточный» построен с соблюдением всех действующих нормативов и санитарных правил, проект прошел экспертизу Росприроднадзора. Сейчас первая карта полигона практически заполнена, высота накопленных отходов достигла отметки в 25 метров, появился неприятный запах. Заполнение первой карты ускорило и то, что сюда завозят отходы из Пестречинского, Лаишевского, Высокогорского, Зеленодольского районов – в этом году они составляют до 22% от собственных отходов Казани.