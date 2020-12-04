В Казани открылся новый торговый центр на 137 тысяч квадратных метров

Фото: мэрия Казани.

Сегодня в Казани состоялось официальное открытие нового торгового центра по улице Павлюхина KazanMall. Строительство началось в 2018 году. На 137 тысячах квадратных метрах центра смогут в общей сложности разместиться более 150 магазинов и 30 точек питания, также есть двухуровневая подземная парковка.

Трехэтажный KazanMall построен по самым современным технологиям. На его территории представлены ведущие операторы российского рынка. Особенностью проекта является создание полноценного развлекательного комплекса как в закрытом, так и в открытом пространстве для организации семейного досуга в любое время года: внутри помещения есть рестораны, кафе и кинотеатр, а на крыше здания будет открытая терраса для отдыха.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что в Казани появляется все больше разнообразных мест для досуга, а торговый центр обязательно должен стать местом семейного отдыха.

- Когда мы только начинали обсуждать проект, было принято решение создать не просто торговый молл, а центр семейного досуга. Нас радует, что в Казани есть большое количество таких мест. Это как фильмы: кто-то любит романтику, другие – сериалы, третьи – экшн. Также гости и жители Казани могут на любой вкус выбрать место отдыха – благоустроенные парки и скверы, озера или торговые моллы, – сказал Метшин.

В завершение для Ильсура Метшина провели экскурсию по торговому центру и показали магазины, точки питания и кинотеатр.