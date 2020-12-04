Новый год 2021 в Ульяновске: адреса елочных базаров

В этом году в городе подготовили 30 точек для продажи деревьев по 26 адресам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году в Ульяновске подготовили 30 точек для елочных базаров по 26 адресам. Они начнут свою работу 15 декабря и будут функционировать вплоть до 31 числа, сообщает пресс-служба администрации города.

Приобрести новогоднюю красавицу можно будет:

1. у дома №3 на улица Минаева;

2. у дома №3 на улице Скочилова;

3. на улице Радищева (в районе Северного трамвайного депо);

4. у дома №76 на улице Нариманова;

5. на пересечении улиц Карла Маркса и Робеспьера;

6. на пересечении улиц Ульяны Громовой и Любови Шевцовой;

7. на пересечении улиц Репина и Нариманова;

8. у дома №10 на улице Хлебозаводской;

9. у дома №2б на улице Луначарского (на площадке возле “Совеременника”)

10. у дома №23 на улице Хрустальная;

11. у дома №35а на улице Хрустальная;

12. у дома №13а на улице Богдана Хмельницкого;

13. у дома №46 на улице Рябикова;

14. у дома №110 на улице Рябикова;

15. у дома №12а на улице Камышинская;

16. у дома №19б на улице Камышинская;

17. севернее дома №86 на улице Промышленной;

18. на пересечении улиц Ефремова и Отрадной;

19. на пресечении улиц Промышленной и 2-ого переулка Брянского;

20. у дома №10 на улице Авиастроителей;

21. у дома №28 на улице Генерала Тюленева;

22. у дома №32 на улице Врача Михайлова;

23. у дома №16 на улице Краснопролетарской;

24. у дома №16 на улице Созидателей;

25. у дома №51 на проспекте Ленинского Комсомола;

26. на проспекте Ульяновском между домом №12 и торговым центром.