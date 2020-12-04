На улице Крылова в Йошкар-Оле рано утром загорелся автобус

Фото: архив МЧС Марий Эл

Утром в пятницу, 4 декабря, на улице Крылова в Йошкар-Оле загорелся автобус. Сообщение об этом поступило в МЧС Марий Эл в 5.34, после чего на место были отправлены пять спасателей и две единицы техники.

Возгорание было ликвидировано. В результате ЧП никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать об автобусе.

Заметим, что вечером в четверг, 3 декабря, в городе произошел другой пожар. В 22.15 загорелась сауна на улице Строителей. Огонь, который тушили 28 спасателей, повредил помещение, но люди также остались целы.