Жители Чувашии задолжали энергосбытовой компании 284 миллиона рублей

Больше всего за электроэнерегию должна чебоксарская УК “Мирный 1” - 9,3 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодняшний день жители Чувашии должны местном энергосбытовой компании 284 милллиона рублей. Среди должников 13 управляющих компаний Чебоксар, а также УК Цивильского, Шумерлинского и Канашского районов республики, сообщает пресс-служба ЧЭСК.

Больше всего за электроэнерегию должна чебоксарская УК “Мирный 1” (9,3 миллиона рублей). Меньше - УК “Жилищный стандарт”, УК “Старко” и УК “Волна” - 3 миллиона, 2,9 миллиона и 2,7 миллиона рублей соответственно.

Всего же исполнители коммунальный услуг задолжали Чувашском энергосбытовой компании более 521 миллиона рублей.