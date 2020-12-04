В 2020 году двое татарстанцев заразились малярией во время отдыха в Занзибаре

Авиарейсы из Казани в Занзибар были запущены 8 ноября. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2020 года пандемия коронавируса вынудила миллионы человек по всему миру отказаться от отдыха в других странах. Тому способствовали и закрытые границы. Однако к осени ограничения стали слабеть, и у людей появилась возможность путешествовать. С 1 августа россиянам разрешили бывать в Танзании, а с 8 ноября рейсы туда были запущены и из казанского аэропорта.

Сейчас же выяснилось, что двое отдохнувших в Занзибаре татарстанца заразились малярией. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора республики Миляуша Замалиева. Она объяснила, что туристы отправились на сафари, но из-за дождя не смогли вернуться в отель и заночевали в пустыне, где было много комаров.

В 2019 году малярией во время отпуска заразился лишь один житель Татарстана. Это произошло в Анголе.