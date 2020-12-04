В Ульяновской области маткапитал разрешат тратить на покупку компьютеров для дистанционного обучения

Вместе с тем, в области планируется ввести новые меры социальной поддержки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Ульяновской области смогут потратить часть регионального маткапитала на покупку компьютеров для дистанционного обучения детей. Такие дополнения в закон будут внесены по инициативе губернатора Сергея Морозова. На технику можно будет потратить не более 15 тысяч рублей.

Вместе с тем, в области планируется ввести новые меры социальной поддержки. Дети в возрасте от 16 до 18 лет, чьи родители признаны безработными, будут получать выплаты. Также будет уменьшен стаж до 20 лет для многодетных матерей, чтобы они могли получить статус “Ветеран труда Ульяновской области”.

Отметим, что областной маткапитал могут получить те семьи, у которых родился второй и последующие дети. Сумма сертификата за второго ребенка составляет 50 тысяч рублей, за третьего и последующих – 100 тысяч рублей. Деньги можно направить на оплату ипотеки, медицинские услуги, образование, отдых и оздоровление, дополнительные занятия в школах искусств и спортивных секциях, товары для социальной адаптации. Кроме того на эти деньги можно частично оплатить услуги по обеспечению имеющегося или строящегося жилья светом, водой и газом, а многодетные родители могут тратить капитал на строительство домов, которые они возводят на земельных участках, полученных бесплатно.