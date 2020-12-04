В Ульяновской области тесты на коронавирус начал проводить робот за 14 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Минздрава Ульяновской области

В Ульяновской областной клинической больнице начала работать роботизированная система для проведения тестов на коронавирус. Она была установлена в клинико-диагностической лаборатории учреждения. Аппарат был приобретен за 14 миллионов рублей из резервного фонда правительства региона.

Робот помог местным медикам, которым привозят материалы на тестирования из городских и районных поликлиник.

- Сейчас с помощью автоматической станции мы делаем порядка 400 тестов в день, при необходимости, данное количество можно увеличить до 600. Параллельно проводим тесты на коронавирусную инфекцию в «ручном режиме» для того, чтобы ускорить процесс выдачи результатов. Норма выдачи результата теста составляет 48 часов, но Губернатор региона поставил перед нами задачу сократить время выдачи результата до 24 часов и мы эту задачу выполняем, - отметила больничной лаборатории Индира Василькова.

Отметим, что кроме тестов на COVID-19 робот может выполнять и все виды ПЦР-исследований.