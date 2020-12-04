"Ак Барс" выкупил права на защитника сборной Чехии

Фото: ХК "Витязь".

На подписании контракта с Тревором Мерфи трансферные планы "Ак Барса", по всей вероятности, не ограничатся. Так, казанский клуб за денежную компенсацию выменял у подмосковного "Витязя" права на чешского защитника Войтеха Мозика.

27-летний игрок обороны начинал на родине. Играл за "Младу Болеслав" и "Пльзень". В 2015-м перебрался за океан, где играл в НХЛ за "Нью Джерси" и в АХЛ за "Олбани". В 2017 году перебрался в чеховский "Витязь". В КХЛ за два сезона он забил 14 голов и отдал 41 передачу в 112 играх за подмосковный клуб. Летом 2019-го перебрался в шведский "Ферьестадт", где и играет до сих пор.

Появится ли Мозик в "Ак Барсе" уже в нынешнем сезоне, пока сказать трудно. Чтобы решить этот вопрос у казанцев есть три недели. 27 декабря в КХЛ закроется трансферное окно.