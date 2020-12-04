"Добавит глубины состава и усилит оборонительную линию": Зачем "Ак Барс" подписал защитника из Китая?

Фото: ХК "Ак Барс".

Информация о том, что "Ак Барс" интересуется канадским защитником китайского "Куньлуня" Тревором Мерфи подтвердилась. Более того, североамериканец уже заключил контракт с казанским клубом сроком на 1,5 года.

До переезда в Татарстан он играл за команды АХЛ, в НХЛ провел сезон в "Аризоне", а с 2019 года выступает за "Куньлунь". В нынешнем сезоне Тревор сыграл в 17 матчах и отметился 8 (0+8) очками. Всего в КХЛ новичок "Ак Барса" провел 77 матчей, отметившись 10 голами и 25 передачами.

– Для усиления бригад большинства и укрепления обороны на пятаке нам был необходим иностранный защитник c умением контролировать шайбу и вести борьбу. Канадские хоккеисты традиционно сильны в этих компонентах, и мы увидели необходимые навыки в Мерфи. Мы следили за этим игроком ещё год назад, долго изучали его возможности. Ему было непросто проявить себя в предыдущей команде, однако определённый набор качеств Тревор показывал и в АХЛ, и уже в КХЛ. Считаем, что новый защитник добавит нам не просто глубины состава, но и усилит оборонительную линию, - отметил генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.