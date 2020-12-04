В Марий Эл скончались еще трое зараженных коронавирусом людей

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 775 местных жителей, 6 904 из которых уже выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на пятницу, 4 декабря, в Марий Эл выявили 98 летальных случая коронавируса. Последние три смерти зараженных людей подтвердились накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 775 местных жителей, 6 904 из которых уже выздоровели. В инфекционных стационарах республики сейчас находятся 1 194 человека: 1 171 - с пневмонией, 373 - с подтвержденным коронавирусом.

Местный Минздрав замечает, что 211 пациентов - в тяжелом состоянии, 982 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции подключены 36 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 508.