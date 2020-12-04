В Чувашии число летальных случаев коронавируса перевалило за 300

С начала пандемии в республике выявили 13 047 больных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии подтвердились еще восемь смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 306. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 345 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 13 047 больных, 125 из которых - накануне. На данный момент большая их часть - 12 259 человек, выздоровела, но новые случаи инфекции продолжают выя